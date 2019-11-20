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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила причины ухода в отставку.

«Я понимаю, что с точки зрения «мы будем дружить с Россией», то я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же fighter, я тот, кто ведет переговоры и тот, кто представляет позицию, отличную от видения россиян», - сказала она в интервью Bihus.info.

 

Зеркаль высказала мнение, что россияне будут ставить вопрос о ее отстранении от участия в переговорах с ними, потому что она «не является человеком, с которым легко достичь того, что они хотят».

В то же время замминистра отказалась оценить, насколько сильно Офис президента готов дружить с РФ.

В интервью Зеркаль сообщила, что перед увольнением выполнит последнее задание: проведет процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу касательно захваченных украинских моряков и военных кораблей.

Зеркаль является заместителем главы МИД по вопросам европейской интеграции с августа 2014 года. Она представляет позицию Киева по делу «Украина против России» в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

Позже указ был отменен как нереализованный.

В августе Зеркаль уже заявляла о намерении завершить свою работу в МИД.
ForUm

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