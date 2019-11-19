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В Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными» по факту издевательства над собакой - мужчина привязал собаку к буксировочному крюку и волочил за автомобилем, сообщает пресс-служба областной полиции.

О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение.

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарного учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам.

Сейчас следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к такому жестокому поступку, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.

Часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины за обращение с животными с особой жестокостью предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщает местное издание «Всім.uа», у пострадавшей собаки до костей счесаны лапы и содранный до мышц живот. Ведет животное себя спокойно, хотя очень напугано. 

Злоумышленником оказался бывший заместитель мэра, а ныне - директор государственного архива Хмельницкой области, пишут СМИ. В декларации чиновника даже указан автомобиль, к которому была привязана собака.

Как пояснил сам Владимир Байдич, таким образом он решил наказать животное, которое якобы укусило его мать. 

Волонтеры, зоозащитники и неравнодушные местные жители заявили, что будут контролировать ведение следствия по этому делу. Для этого они пришли сегодня, 19 ноября, под стены Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области. Люди собирали подписи для коллективного обращения, а одна из зоозащитниц написала на Байдича заявление.
ForUm

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