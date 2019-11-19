также в разделеПолитика
Глава МИД Германии не сможет полететь на Донбасс 13
Минобороны расценивает возвращение Россией кораблей как выполнение решения Морского трибунала 20
«Даже куры смеются»: Порошенко прокомментировал дело ГБР 47
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине 53
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ 63
ГПУ может изменить квалификацию подозрения Порошенко 57
МН17: Песков ушел от ответа на вопрос о контактах Суркова с боевиками 158
Ляшко судится с НАПК 29
Университет Джорджа Вашингтона: Освобождение четырех украинских военнослужащих стало возможным исключительно благодаря Виктору Медведчуку 42
Голян: Благодаря Виктору Медведчуку, почти 7 миллионов украинцев получили в собственность 27,7 млн. га земли 30
Пристайко предложил провести электронное голосование на выборах на Донбассе 22
Медведчук избран главой межфракционного депутатского объединения 40
Кузьмин потребовал от Рябошапки расследовать незаконное вмешательство СБУ в деятельность народных депутатов Украины 32
Адвокат: Расследование ГБР по керченскому делу подрывает защиту Украины в Международном трибунале 43
Зеркаль: Пока корабли направляются домой, команда МИД едет в трибунал ООН 58
Прокуратура просит арестовать Ляшко 54
Зеленский и Богдан во время выборов приходили домой к Луценко 48
В Кремле подтвердили дату «нормандской встречи» 43

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко перед сегодняшним судом.   

«Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию относительно энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор!!!» - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги