Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко перед сегодняшним судом.

«Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию относительно энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор!!!» - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.