Венеция объявила наивысший уровень опасности на воскресенье, 17 ноября, и снова ожидает поднятия уровня воды.

Об этом пишет итальянское издание Ansa.

Сегодня после полудня, как ожидается, уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Прошлой ночью в результате прилива вода поднялась на метр над уровнем моря, цифра несколько ниже ожидаемой, но сегодняшний прогноз остается неизменным.

Венеция страдает от сильнейшего за последние 50 лет наводнения. Его причиной называют глобальное потепление.

Уровень воды поднялся на 187 см выше нормы, затопив центральную площадь Сан-Марко и базилику.

Более 80% города, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой.

Напомним, рекордное наводнение в Венеции уже унесло 2 жизни.