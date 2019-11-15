Прокурор Константин Кулик, который вел дело украинской газодобывающей компании «Бурисма Холдинг» (Burisma Holdings), скоро будет уволен.

Об этом в интервью Настоящему Времени сказал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Он подчеркнул, что расследуя это дело, он лично «не испытает давления ни со стороны нашего президента, ни со стороны иностранных политиков».

«Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого производства, которое в том числе может касаться деятельности компании «Бурисма» и других лиц, причастных к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца, – пояснил Рябошапка. – Мы же не можем проанализировать за один день несколько тысяч томов и сказать, кто тут виноват. У тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации, чем у нас. В принципе при желании они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы».

По словам Рябошапки, есть «13 или 14» производств, в которых фигурирует Николай Злочевский, собственник «Бурисма», – министр экологии времен Януковича.

«Соответственно, от Злочевского проводят связи с «Бурисма Холдинг». Но по «Бурисме» мне известно одно большое производство, с которого выделяют разные эпизоды», – пояснил генпрокурор.

Он отказался прояснить, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле в данный момент Хантер Байден. Но отметил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Константина Кулика, который в данный момент «находится на больничном и не пришел на тестирование» в рамках аттестации.

«Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем», – сказал Рябошапка. Далее, по его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

Как сообщалось, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе заявил что президент США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности.

По данным Fox News, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в частной беседе с Рудольфом Джулиани якобы заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением Вашингтона.

Сын главного конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена - Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.