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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опроверг слухи о драке с руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом», – сказал Баканов.

По его словам, за разными высказываниями руководителя Офиса президента он также не следит.

«В политике мне нравится только чувство юмора господина Трампа (президента США Дональда Трампа. – Ред.), поэтому за юмором господина Богдана я не слежу», – подчеркнул глава СБУ.

По словам Баканова, он вообще сейчас не успевает следить за «такими новостями», поэтому о драке с Богданом сначала узнал от жены, а «вторым или третьим человеком, кто сбросил информацию, был непосредственно сам Богдан».

«Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб!» – удивился глава СБУ.

Ранее украинская журналистка Соня Кошкина в своем сообщении в Telegram-канале и на странице в Facebook подтвердила пост журналиста Станислава Речинского, в котором тот пишет о драке и о том, что Андрею Богдану выбили зуб и с тех пор он на работу не выходил.

В то же время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы ОП Андрея Богдана и главы СБУ Ивана Баканова.
ForUm

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