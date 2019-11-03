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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы ОП Андрея Богдана и главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом он сообщил на своем Facebook.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие», — написал Тимошенко.

Накануне украинская журналистка Соня Кошкина в своем сообщении в Telegram-канале и на странице в Facebook подтвердила пост журналиста Станислава Речинского, в котором тот пишет о драке и о том, что Андрею Богдану выбили зуб и с тех пор он на работу не выходил. «Фактаж весь подтверждаю — проверила», — пишет Кошкина.
ForUm

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