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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, разоблачили схему вывоза продукции двойного назначения для Военно-морского флота РФ украинскими предприятиями с участием сотрудников Государственной таможенной службы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, бывшие работники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в РФ, наладили схему поставки продукции двойного назначения для Военно-морского флота РФ и создали ряд фирм «прокладок» на территории Украины и РФ.

В ГБР отметили, что предприниматели вступили в сговор с таможенниками и планировали вывезти изготовленное оборудование под видом товаров гражданского использования без надлежащего таможенного оформления и контроля.

Проведен ряд обысков в помещениях Государственной таможенной службы, по месту расположения производственных помещений и офисов субъектов хозяйствования, а также по месту жительства предпринимателей.

Изъято подготовленное для экспорта оборудование и техническая документация. Направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Преступление квалифицировано как нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины); злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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