Премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на заброшенном строительстве моста через Днепр в Запорожье, строительство которого началось в 2004 году.

«Сегодня я был на запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! 15 лет. И не построили. За это время в Украине сменилось 5 президентов, состоялось 2 революции. Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн», - написал он в Facebook.

«Мы в эти игры играть не будем! На примере трассы Запорожье - Мариуполь наша команда показала, что качественно и быстро строить реально! Это точно в наших силах», - заявил премьер.

Он напомнил, что летом здесь уже был президент Владимир Зеленский.

«После этой поездки мы нашли 30 млн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию», - отметил Гончарук.

«Все говорят, что одну сторону делать 2-3 года. Мы уверены - сделаем за 1-1,5 года.

А весь мост построим за 2-3 года», - заявил он, пообещав жестко окнтролировать качество и сроки работ.