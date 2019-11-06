Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудотворением в 1688 году.

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Как сообщает Центр информации УПЦ, родная сестра Патриарха Иоакима, Евфимия, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни».

Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы - и исцелилась.

Это произошло 24 октября (по старому стилю) 1688 года.