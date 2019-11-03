Как передает корреспондент hromadske, об этом во время круглого стола СБУ по делу Гандзюк сообщили первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков и начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

В частности, в СБУ передали производство по небрежности правоохранительных органов в начальном расследовании, сокрытию преступления или содействию побегу Алексея Левина. Последнего следствие называет одним из ключевых фигурантов этого преступления. По данным следствия, он обладал наибольшим количеством информации, выбирал людей для преступления, организовывал преступление.

По данным СБУ, пока расследуется пять уголовных дел в отношении лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами, пособниками; три производства об обстоятельствах преступления, в частности поджоге леса, его незаконной вырубке и хищении бюджетных средств.

Ранее отец Екатерины Гандзюк Виктор пригласил президента Украины Владимира Зеленского на акцию «Год без Кати».

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.