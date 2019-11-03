также в разделеОбщество
В Украину вернется тепло: прогноз погоды на 4 ноября 22
В СБУ назвали основной мотив нападения на Гандзюк 35
Кобылу, которая выбежала на аллею в центре Львова, усыпили 19
СБУ передали производство в отношении правоохранителей по делу Гандзюк 12
Журналист Бабченко покинул Украину 123
В ООН подсчитали количество жертв среди гражданских на Донбассе 17
На Донбассе за сутки 15 раз обстрелов, есть раненые 14
На всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 42
Штаб ООС: Жители Золотого-4 находятся в безопасности после разведения войск 44
Завтра отменят ограничения на передвижение в Золотом 42
В Украину идет потепление до +17 49
Минздрав: Эпидемии дифтерии в Украине нет 22
В ГСЧС предупредили о сильных ветрах 42
Дело Гандзюк: СБУ обещает в ближайшее время показать результаты расследования 64
1 ноября. Картина дня 25
«Секс-скандал»: Яременко уходит с должности главы комитета 60
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение 77
Разведка: РФ перебрасывает на линию разграничения танки и «Гвоздики» 48

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Об этом на встрече с активистами заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в пресс-службе, уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

«Мы шаг за шагом приближаемся к привлечению к уголовной ответственности всех организаторов и заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк», - сказал Тиводар.

В настоящее время следствие по делу Гандзюк продолжается в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры. «Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Катерину, прежде всего связанные с ее обвинениями чиновников области в злоупотреблениях», - сказал руководитель Главного следственного управления СБУ.

Генпрокуратура 30 октября также определила подследственность СБУ в уголовном производстве относительно служебной халатности сотрудников полиции во время досудебного расследования нападения на Екатерину Гандзюк, отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1594 грн.
42
Теги