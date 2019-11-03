Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Об этом на встрече с активистами заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в пресс-службе, уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

«Мы шаг за шагом приближаемся к привлечению к уголовной ответственности всех организаторов и заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк», - сказал Тиводар.

В настоящее время следствие по делу Гандзюк продолжается в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры. «Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Катерину, прежде всего связанные с ее обвинениями чиновников области в злоупотреблениях», - сказал руководитель Главного следственного управления СБУ.

Генпрокуратура 30 октября также определила подследственность СБУ в уголовном производстве относительно служебной халатности сотрудников полиции во время досудебного расследования нападения на Екатерину Гандзюк, отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.