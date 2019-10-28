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Украинская сторона ожидает передачи захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 кораблей. По информации адвоката освобожденных украинских военных моряков Николая Полозова, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

«До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема – это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву, и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут», - сообщил Полозов.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В Кремле сказали, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу «задержанных» у берегов Крыма трех украинских военных кораблей - буксира «Яны Капу» и катеров «Никополь» и «Бердянск».

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге в деле захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.

25 июня сообщалось, что украинские военные катера исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.
ForUm

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