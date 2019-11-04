Информатор, который поднял тревогу из-за отношений президента Дональда Трампа с Украиной, готов ответить на письменные вопросы республиканцев из Палаты представителей.

Об этом заявил его адвокат, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Предложение, сделанное в минувшие выходные Девину Нуньесу, главному республиканцу в комитете по разведке, было направлена ​​частично на то, чтобы успокоить Трампа и республиканцев, требующих раскрытия личности обличителя.

«Быть информатором - это не партийная работа, и импичмент не является целью. Это не наша роль», - заявил адвокат обличителя Марк Заид.

«Мы обеспечим своевременные ответы», - сказал он.

Заид сказал, что обличитель будет отвечать на вопросы непосредственно от республиканских членов Палаты представителей «в письменной форме, под присягой и наказанием за лжесвидетельство». Без ответа останутся вопросы, касающиеся личности обличителя.

Накануне Трамп активизировал атаки на информатора, требуя раскрытия его личности.

«Раскройте обличителя и покончите с мистификацией импичмента!» - заявил он.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.