Украина должна ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает liga.net.

«Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ», - сказал Бородянский.

По его словам это один из элементов защиты государства и информационного пространство от гибридной войны и фейков. Бородянский также добавил, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование в зависимости от ограниченности ресурса для разных видов медиа.

Накануне Бородняский заявил, что его ведомство разработает законодательство, которое будет направлено на защиту журналистов и четко определит понятие «манипуляции в СМИ».