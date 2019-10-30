Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не собирается подавать в суд на бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом она сказала в интервью «Радио НВ».

«Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы», - заявила Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, у нее «не хватит средств» на те судебные процессы, которые в этом случае ее «заставит вести» Коломойский.

«Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться – это его профессиональная деятельность», - она.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.