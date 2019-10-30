также в разделеОбщество
«Час - $100»: «Слуга народа» переписывался с проституткой в Раде 12
«Слуга народа» объяснил, что делал с билетами «Квартала 95» в Раде 22
Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом 35
Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана 20
В НБУ заявили, что задержанный на взятке сотрудник не занимался выдачей лицензий 27
Эксперт: Ни власть, ни международные партнеры не должны вмешивались в деятельность судей 14
В сводке ООС – ни слова об обстрелах Золотого, о которых сообщил СЦКК 27
Сайдик заявил о подготовке большого обмена пленными 24
29 октября. Картина дня 30
Мужчину, который почти 47 тысяч раз звонил в «скорую», отправили в психбольницу 25
Синоптик: В Украину придет потепление 36
Главного специалиста НБУ задержали на взятке в $50 тысяч 57
Рада запретила ограничивать проход к берегам водоемов 45
Зеленский в Золотом: Учителя с фото отрицают причастность к сепаратизму 119
В ООС объяснили несоблюдение 7-дневной «тишины»: ОБСЕ не зафиксировала обстрелы 153
СБУ задержала на границе запчасти к военному вертолету 42
СМИ: Активист «Нацкорпуса» Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя на Донбассе 66
ГПСУ: Оккупанты завышают число украинских туристов в Крыму 31

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не собирается подавать в суд на бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом она сказала в интервью «Радио НВ».

«Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы», - заявила Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, у нее «не хватит средств» на те судебные процессы, которые в этом случае ее «заставит вести» Коломойский.

«Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться – это его профессиональная деятельность», - она.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.  На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. 

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги