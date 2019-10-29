С 31 октября по 4 ноября на Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины «Ягорлык» пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1, сообщает пресс-служба Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Предварительно Воздушными силами в установленном порядке зарезервирован район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

Все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб ЗРК.

С целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете нахождения на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проводятся с 2016 года. Единственный полигон «Чауда», который использовала Украины для этих целей, остался во временно аннексированном Крыму.