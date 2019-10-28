Константинопольского Патриарха нельзя называть главой Православной Церкви, он не может решить никаких проблем, стоящих перед Православной Церковью, их может решить только Всеправославный Собор, который является высшим органом Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, об этом заявил архиепископ Цетинский митрополит Черногорский-Приморский Амфилохий, об этом говорится на сайте Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

«Вчера мы встретились с комиссией Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Пергамским Иоанном относительно событий в Украине. К сожалению, Константинопольский Патриарх продолжает вести эту линию, и ее будет не так легко отменить», - сказал митрополит Черногории.

Он объяснил, что комиссия основывает свои взгляды относительно «украинского церковного вопроса» на теме о роли Константинопольского патриархата в свете всей истории.

«Но в чем заключается их проблема и проблемы многих других: они не осознают, что времена изменились. Мы, наш Синод, писали Константинопольскому Патриарху, что эпоха Константина началась со святого императора Константина, а потом закончилась в 1453 году падением Константинополя в результате турецкой оккупации, а в 1918 году мученической смертью русской императорской семьи Романовых», - пояснил владыка.

Он напомнил, что Константинополь играл большую роль во времена, когда император Константин перенес столицу из Древнего Рима в новый Рим.

«Тот факт, что он перенес столицу империи, которая управляла судьбой Средиземноморья, не говоря уже обо всем мире в течение тысячи лет, действительно дал возможность Константинополю иметь великую миссию, особенно для нас, славянских народов. Славянские народы получили православную веру через Константинополь, а потом, со временем, и независимость своих Поместных Церквей. Это все работа большого Константинопольского патриархата. Но сейчас время другое, и обязательно, чтобы Церковь, уважая все, что произошло в истории, все же строила свое будущее на тех первых веках истории, когда она не была так тесно связана с властью», - отметил епископ Амфилохий.

Митрополит напомнил, что Церковь была связана с властью с тех пор, когда она стала христианской от императора Константина до императора Николая II.

«Это был христианский правительство, христианские правители, христианские нации, христианские государства... Сегодня у нас больше нет христианских правителей, у нас даже нет христианской власти, а также люди, которые были христианами, насколько христианские они сегодня? Итак, того сочетания власти и Церкви, которое имело большое значение в истории, к сожалению, сегодня уже не существует. Церковь призвана жить той настоящей жизнью и всем, что происходит в ней, особенно относительно важных решений, в духе святых отцов, то есть в духе Собора, в духе того первого Иерусалимского Собора пятидесятого года после Рождества Христова, где было сказано, что угодно Святому Духу и нам. Это то, что сегодня учит наша Церковь и просит Константинопольских братьев, чтобы не было, что один решает, невзирая Константинополь это, или Белград», - подчеркнул митрополит Черногорский-Приморский.

Он отметил, что Всеправославный Собор является высшим органом Православной Церкви.

«Всеправославный Собор был высшим органом Православной Церкви с апостольских времен, и это восстанавливается сегодня. Эти проблемы, стоящие сегодня перед Православной Церковью, могут быть решены только Собором, Вселенским Собором, Всеправославным Собором», - подчеркнул митрополит Амфилохий.

Он также сказал, что нужно молиться Богу, чтобы этот соборный дух был восстановлен в Церкви Христовой со всем уважением к тому, что происходило в истории, и с уважением к Константинопольскому патриархату, который является первопрестольной Церковью.

«Константинопольского Патриарха нельзя назвать главой Православной Церкви, как записано в томосе украинской Церкви, он является главой Православной Церкви, цитируя, таким образом, императора Юстиниана. Это было во времена Византийской империи и во времена, когда другие королевства и государства были смоделированы с Византийской моделью, и тогдашние правители, как и наш король Никола Петрович, участвовали в жизни Церкви. Особенно здесь, в Черногории, где православие было государственной религией, а король Никола Петрович практически унаследовал тот дух, который установлен святым Петром Цетинском и Петром Вторым Ловченским Тайновидцем - связь между государством и Церковью. Так может быть в том случае, когда правитель - христианин. Сегодня государство секуляризованы, народы идут теми секуляризованными тропами, правители часто нечестивые, поэтому больше невозможно быть с правительством. Со всем уважением к власти», - сказал епископ Амфилохий.

Он добавил, что в Церкви Христовой есть только одна Глава.

«Это Христос. Других глав или других начальников нет. Все остальные - апостолы», - подытожил митрополит Амфилохий.