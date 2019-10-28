также в разделеОбщество
Зеленский ждет от НАБУ и САП приговоров для топ-коррупционеров 5
В Европе обсудили давление на украинских судей 5
Дело Грымчака передано в НАБУ 8
Подозреваемого в хищениях зама Филатова отпустили под залог 10
Корчак сообщили о подозрении 31
К ветеранам в Золотом приехала полиция 44
Чиновника ФГИ задержали на взятке в $30 тысяч 14
Дубилет выступает за отмену медсправок 66
Расследованию покушения на топ-менеджера «Харьковоблэнерго» мешает «тень СБУ» 79
Для контрабанды товаров из РФ дельцы прокладывали мост через болото 28
В 8 областях еще не начали отапливать жилфонд 26
Дубинский обнародовал результаты проверки на полиграфе 24
Юрист: Украинские судьи должны научиться сами себя защищать 25
Бородянский не будет наказывать хор Веревки за выступление в «Вечернем Квартале» 31
Полозов объяснил, почему РФ не отдает украинские катера 53
Эксперт: Эффективная судебная реформа невозможна без настоящей независимости судов 18
МВД: Ветераны вывезли оружие из Золотого 94
Дифтерия в Ужгороде: в город привезли восемь доз сыворотки 28

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский выиграл первый суд в НАБУ. Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец, сообщается на сайте корпорации «Богдан».

По словам защитника, речь идет об обвинениях против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Адвокат назвал это решение первой победой в очереди побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.

21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги