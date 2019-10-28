Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский выиграл первый суд в НАБУ. Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец, сообщается на сайте корпорации «Богдан».
По словам защитника, речь идет об обвинениях против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года.
Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Адвокат назвал это решение первой победой в очереди побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям.
Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.
21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.
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