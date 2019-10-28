Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский выиграл первый суд в НАБУ. Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец, сообщается на сайте корпорации «Богдан».

По словам защитника, речь идет об обвинениях против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Адвокат назвал это решение первой победой в очереди побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.

21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.