Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали определенный судом размер залога в более 10 млн грн ($398 тыс.) для экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом Громадському сообщил прокурор САП Юрий Олефир.

В судебных заседаниях 18 и 19 октября стороны обвинения ходатайствовали о взятии под стражу Гладковского с альтернативой внесения залога в 100 млн грн ($4 млн), учитывая ряд факторов, в том числе и финансовые возможности экс-чиновника. Суд определил залог в 10 раз меньше. В апелляционной жалобе САП просит установить залог в размере 100 млн грн ($4 млн).

Также апелляционную жалобу на решение относительно меры пресечения Гладковскому 24 октября подали и адвокаты подозреваемого.

Как сообщил адвокат экс-чиновника Руслан Волынец, защита просит полной отмены постановления.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.

21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.