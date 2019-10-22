По данным гидрометеорологических организаций, концентрации оксида углерода на всей территории Украины в последние дни оставались в своих привычных параметрах и концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что осенние погодные условия, такие как, туманы, наличие приземных инверсий (когда возле земли образуется задерживающий слой воздуха) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но, по данным наблюдений сети мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Содержание оксида углерода в воздухе в период 15-21 октября 2019 при среднесуточной предельной допустимой концентрации 5,0 мг/м3 воздуха составляет:

Винница - 0,3-0,4;

Днипро - 0,6-1,4;

Житомир - 0,0-0,1;

Запорожье - 0,2-0,6;

Каменское - 0,4-1,2;

Киев - 0,4-1,0;

Кременчуг - 0,0-0,9;

Кривой Рог - 0,2-1,2;

Кропивницкий - 0,0-0,6;

Лисичанск - 0,2-0,6;

Луцк - 0,0-0,4;

Мариуполь - 0,2-0,4;

Николаев - 0,2-1,0;

Одесса - 0,3-1,5;

Полтава - 0,4-1,2;

Тернополь - 0,4-0,6;

Харьков - 0,3-0,8;

Херсон - 0,0-0,6;

Хмельницкий - 0,2-0,8;

Черкассы - 0,2-0,6;

Черновцы - 0,1-0,4;

Чернигов - 0,1-0,8.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме отбор проб осуществляется 4 раза в сутки 6 дней в неделю и не в полном режиме, когда отбор проб осуществляется 2 раза в сутки.

«Мы понимаем беспокойство населения Украины, но хочу заверить - превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нету! Все показатели в пределах нормы», - подчеркнул министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, Минэкоэнерго будет работать над улучшением качества мониторинга состояния воздуха в Украине и скоростью информирования населения в случае критических ситуаций. «На данный момент самая большая проблема в устарелости оборудования и отсутствия финансирования сектора на протяжении всех прошедших лет. Мы планируем создать онлайн систему мониторинга и своевременно реагировать на подобные ситуации», – подчеркнул Оржель.

Напомним, 21 октября СМИ сообщили, что в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня.

В геофизической обсерватории опровергли эту информацию.

Директор Украинского гидрометеорологического центра ГосЧС Николай Кульбида заявил, что уровень загрязнения воздуха в украинских городах является типичным для нынешней осенней погоды.