Уровень загрязнения воздуха в украинских городах является типичным для нынешней осенней погоды. Об этом директор Украинского гидрометеорологического центра ГосЧС Николай Кульбида сказал на брифинге, передает УНИАН.



Он отметил, что в октябре в стране преобладает сухая погода, нет сильных ветров, но одновременно в приземном слое воздуха присутствуют задерживающие слои инверсий и изотермы, которые приводят к образованию туманов в ночные и утренние часы. «Отсутствие перемещения приземного воздуха с верхними слоями атмосферы вызвало постепенное накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», - констатировал Кульбида.

При этом он отметил, что на этой неделе особое внимание в СМИ уделялось такому загрязнителю как оксид углерода. «Та обеспокоенность, которая распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований», - заявил Кульбида.

По его словам, согласно результатам наблюдений, во всех крупных городах Украины концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4 в соотношении к предельно допустимой концентрации (которая составляет 5 микрокрограмм на метр кубический). «То есть, только в Днипре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации (оксида углерода), но такое превышение характерно для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет. Это обычный режим загрязнения и, кроме оксида углерода, есть превышение по другим параметрам, но оно незначительное», - сказал Кульбида.

Он добавил, что «можно сделать вывод о том, что ничего чрезвычайного с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются».

Напомним, 21 октября СМИ сообщили, что в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в настоящее время правительство занимается изучением ситуации с качеством воздуха в Киеве и в Украине в целом, однако, по официальным данным, ничего «аномального» не происходит.

В геофизической обсерватории опровергли эту информацию.