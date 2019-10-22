В Николаеве задержали мужчину, который жил в склепе и разносил по городу человеческие черепа, сообщает пресс-служба областной полиции.

В главке напомнили, что 21 октября в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального прохожие нашли череп.

По предварительным выводам эксперта - это человеческий череп и он является давним. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях - по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а то, что нашли в урне, также дело его рук.

Затем он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.