Российский теннисист Даниил Медведев требовал выгнать из Олимпийских игр чилийского журналиста, который на послематчевой пресс-конференции спросил его об отношении к допингу в российском спорте, сообщает русская служба Радио Свобода.

Журналист спросил, есть ли «клеймо мошенников» на российских спортсменах, и как к этому относится лично теннисист. Медведев на это ответил, что журналисту должно быть стыдно за свой вопрос, и ему не стоит работать на Олимпиаде.

«Я больше не хочу его видеть», - обратился теннисист к собравшимся в конференц-зале, среди которых были и организаторы турнира.

В Международной федерации тенниса уже прокомментировали слова Медведева, заявив, что не имеют возможности лишить сотрудника СМИ аккредитации и отстранить его от освещения игр. «Журналисты имеют право спрашивать что угодно», - отметили в пресс-службе федерации.

Медведев сейчас является второй ракеткой мира. На Олимпиаде ему удалось пробиться в четвертьфинал.

Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и с использованием гимна на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Решение принято из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.