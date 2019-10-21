На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, в котором обнаружили более 2 тонн и 120 л контрабандных продуктов, сообщает Госпогранслужба.
Информацию о скрытой перевозке товаров через государственную границу заблаговременно предоставили пограничники оперативных подразделений.
Поэтому с прибытием в пункт пропуска «Шегини» рейсового автобуса «Перемышль-Ивано-Франковск» сотрудники Госпогранслужбы немедленно направили его на углубленный осмотр.
Через некоторое время погранично-таможенная группа в салоне, багажном отделении и под сиденьями транспортного средства обнаружила 2219 кг и 120 литров продуктов питания различных наименований.
Товары установленным порядком переданы представителям ГФС.
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