Версия о «торчащих за спиной» Баканова ушей и рук Матиоса находит все больше прямых и косвенных доказательств. Так утверждает издание Антикор.

Например, заместитель Главы Александр Карпенко и помощник Баканова Николай Банчук являются, как и Матиос, уроженцами Черновецкой области, что делает их довольно видными представителями так называемого «Черновецкого землячества». Карпенко и вовсе является односельчанином Матиоса.

Банчук, пишет издание, прокурором Херсонской области, а Матиос дорос у него до начальника отдела прокуратуры Херсонской области, а в феврале 2014 года, когда Банчука назначили замом генерального прокурора, именно он привёл Матиоса на должность Главного Военного прокурора. В свою очередь, по данным Антикора, в 2019 году Матиос порекомендовал Баканову взять к себе помощником Банчука, а уже вдвоём они хлопотали за третьего своего земляка Карпенко, которого повысили с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях до заместителя Главы СБУ.

Также в публикации утверждается, что именно Матиос в свое время убедил и П.Порошенко назначить Карпенко начальником этого территориального органа СБУ и дать ему генерала.

«Совместными усилиями «Черновецких» за Карпенко было закреплено кураторство за экономикой, а «сгладить» все возможные «неровности» с Бакановым помогает Банчук. Судя по всему, именно таким нехитрым образом Матиос очень надеется сохранить наработанные позиции и взять под контроль по крайней мере большинство финансовых потоков в стране и здесь ему без «земляков» никак не обойтись», пишет издание.