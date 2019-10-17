Погода в Украине продолжает радовать теплом — в середине октября в страну пришло бабье лето. Однако, уже в ноябре ожидается холодная и снежная погода.

О том, какой будет в Украине погода в последний осенний месяц, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает «Новое Время».

Как рассказал синоптик, ноябрь в Украине будет очень холодным. Первыми предвестниками зимы станут сильные холодные дожди, которые возможны уже в начале месяца — 7 и 8 ноября.

атем ожидается короткое прояснение, после которого осадки снова вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября температура в Украине упадет еще сильнее, а ночью даже ожидаются заморозки.

В конце месяца в страну ворвется холодный фронт с Севера, который принесет морозы и дождь со снегом.

Погода в Киеве по данным сайта Gismeteo также будет суровой — похолодание ворвется уже в начале месяца, а 4 ноября дневная температура резко опустится до нуля, хотя позже немного потеплеет. Также в первой половине ноября в столице ожидаются проливные дожди.