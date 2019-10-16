также в разделеРелигия
В РПЦ рассказали о своих интересах за рубежом 6
Архиерейский Собор Элладской Церкви заявил, что решение по признанию ПЦУ является окончательным 13
В Церкви рассказали, что помогает победить зло 10
В УПЦ поставили «диагноз» Фанару – желание власти над Православным миром 14
В РПЦ не верят, что Фанар отзовет томос 14
На Полтавщине в день Покрова Богородицы мужчина вынес два мешка церковного имущества и изрубил топором иконостас 12
В Сумах более 2 тыс верующих УПЦ выступили против провокаторов, которые пытались сорвать богослужение 14
Митрополит Антоний рассказал, как верующие УПЦ могут помочь Церкви сегодня 20
Управделами УПЦ поблагодарил настоятелей захваченных храмов за стойкость в вере 25
В Церкви объяснили, почему христианские ценности не могут устареть 16
В Одесской области появятся новые храмы УПЦ 16
Стало известно, когда РПЦ даст оценку признания ПЦУ Элладской Церковью 14
Победитель православного кинофестиваля рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай 12
На Ровенщине на богослужение Епифания в алтарь пригласили католического священника 16
Патриарх Кирилл считает, что женские монастыри должны активно воспитывать молодежь 20
Варфоломей отправился в Прагу налаживать контакт с представителями Православной Церкви Чешских земель и Словакии 17
Митрополит УПЦ заявил, что Элладская Церковь совершила предательство Православия 30
Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию 23

Дед Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла прошел 46 тюрем и 7 ссылок.

Фото: foto.patriarchia.ru

Об этом Патриарх рассказал 15 октября на торжествах по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), сообщает patriarchia.ru.

«Мой дед много лет провел в тюрьмах и лагерях. Он боролся за Православие, боролся против обновленчества, его несколько раз арестовывали. Как он сам говорил, "я прошел 46 тюрем и семь ссылок". Действительно, большую часть жизни он прожил в скорбях и заточениях», - признался Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ рассказал, что в его родовом доме обнаружили тайник, сделанный во время гонений на Церковь.

«Недавно в нашем родовом доме, который стоит еще со времен прадедов в селе Оброчное Ичалковского района (нынешняя Мордовия, в свое время это была Нижегородская губерния Российской империи) делали ремонт и открыли часть стены. И там, в тайнике, нашли серебряный потир и трехсвечник. Причем стена была обезображена штыками — значит, кто-то проводил обыск в доме, и штыками, пытался определить, нет ли чего за этой стенкой. Но штыки не попали ни в чашу, ни в трехсвечник. А потом мои родственники, производя там ремонт, открыли случайно эту стенку и обнаружили и потир, и трехсвечник. Это тоже свидетельство о том периоде духовной борьбы […], когда приходилось людям скрывать свою религиозность и спасать святыни», - подчеркнул он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
11
Теги