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Министр иностранных дел Нидерландов считает понятным решение Украины о выдаче в Россию Владимира Цемаха в рамках обмена, хотя и сожалеет о том, что Украина приняла такое решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Министр заверил, что у правительства нет претензий к деятельности Украины в рамках расследования сбивания авиалайнера. «Мы очень довольны той ролью, которую играет Украина в расследовании», - заявил он.

Стефан Блок отметил: хотя Нидерланды хотели бы, чтобы Цемах не был выдан, правительство понимает также решение Киева о его выдаче. »Мы сожалеем, но с другой стороны также понимаем, что украинское правительство и президент стояли перед очень сложной дилеммой», - заявил он. «Хотя мы и хотели бы видеть другой результат по Цемаху, Нидерланды понимают, с какими объективными трудностями столкнулась Украина в этой ситуации», - добавил министр.

Блок в то же время признал, что участие Цемаха в обмене обеспокоило нидерландских политиков, в том числе парламентариев, и сообщил, что правительство дает парламентариям необходимые разъяснения.

«У меня были длительные дискуссии в парламенте по обмену пленными, я объяснял им это и сообщал, что у нас (перед обменом) было немало контактов с украинской стороной. Это привело к тому, что у наших прокуроров была возможность допросить Цемаха», - рассказал он, подчеркнув, что собранные данные будут использованы в процессе, который начнется в следующем году.

Глава МИД при этом не стал уточнять, считает ли он критически важным участие Цемаха в судебных слушаниях.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву. 
ForUm

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