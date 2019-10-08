Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.

Его адвокат Роберт Лускин заявил, что посол ранее добровольно согласился ответить сегодня на вопросы представителей комитетов и специально прилетел для этого из Брюсселя в Вашингтон, сообщает УНИАН.

«Как посол США в ЕС и сотрудник Государственного департамента, посол Сондленд обязан следовать указаниям Департамента», - сказал адвокат, добавив, что Сондленд «глубоко разочарован тем, что он не сможет дать показания сегодня».

«Он готов дать показания в кратчайшие сроки, когда ему позволят это», - сказал Лускин. Сондленд - один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.



Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.