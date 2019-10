Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрет экономику Турции с лица земли, если та «сделает что-то, что он в своей огромной и непревзойденной мудрости сочтет выходящим за рамки».

«Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости считаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции», - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="cs"><p lang="en" dir="ltr">As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1181232249821388801?ref_src=twsrc%5Etfw">7. října 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Трамп не пояснил, какие именно действия Турции имеет в виду.

Американские СМИ считают, что речь идет о связанных с Сирией действиях.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

В 2018 году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.

После твита Трампа курс лиры к доллару просел более чем на 2%, отмечает Bloomberg.