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Трамп погрожує Індії підвищити мита через підтримку Росії

Трамп погрожує Індії підвищити мита через підтримку Росії

Президент США Дональд Трамп має намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. 

Про це йде мова в дописі Трампа в соцмережі Truth Social

У понеділок, 4 серпня, Трамп заявив, що Індія "не тільки купує величезні обсяги російської нафти", але й продає "значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи величезні прибутки". 

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", – заявив він.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

тарифинафтасанкціїмитоІндіяДональд Трамп
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