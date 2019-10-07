Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что ситуация вокруг телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вредит Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве, сообщает УНИАН.

Пристайко заявил: «Меньше всего, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем, - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов». Глава МИД Украины отметил, что Зеленский сказал Трампу, что лично для себя считает вмешательство в выборы «самой большой угрозой», и «этого не допускает, и не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы» в других странах, тем более в США.

«Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma, и по другим компаниям, - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми», - заявил Пристайко.



Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.