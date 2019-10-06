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Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что Белый дом выдвигал условия для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом украинский президент заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

Так, глава государства заверил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом. В частности, от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

«На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.
ForUm

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