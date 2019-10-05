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В результате грубого вмешательства МВФ в деятельность народных депутатов представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились в Государственное бюро расследований с требованием расследовать преступление, совершенное членом фракции «Слуга народа» Анастасией Красносельской и представителем Международного валютного фонда.

Более детальную информациюсообщили в пресс-службе партии.

Как говорится в сообщении, действия нардепа Красносельской являются «волюнтаристскими и направлены на препятствование исполнению депутатских обязанностей членов комитета с целью добиться принятия противоправных решений».

«В ходе заседания после длительных дискуссий члены Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики приняли решение об установлении размера порога незаконного обогащения в 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако после голосования председатель комитета А. Красносельская получила по телефону сообщение во время заседания комитета от представителя МВФ и озвучила: "Как только что нам стало известно, принципиальное требование Международного валютного фонда – это также еще уменьшение порога незаконного обогащения", после чего потребовала переголосовать решение комитета», – отметили в пресс-службе.

Такие действия председателя комитета ВР Красносельской и прямое вмешательство представителей МВФ в деятельность народных депутатов Украины, сопряженное с искажением волеизъявления и принуждением к незаконным действиям, имеют все квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 344 УК Украины.

В заявлении партии также отмечается, что вмешательство со стороны представителей МВФ в деятельность законодательной ветви власти наносит вред интересам украинского государства, его экономическому и политическому суверенитету.

Как сообщалось ранее, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает против вмешательства МВФ во внутренние дела нашей страны, поскольку это подрывает суверенитет украинского государства и наносит вред интересам украинского народа.
ForUm

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