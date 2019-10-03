В Киевской и Житомирской областях ранее судимый 29-летний мужчина через интернет вычислял ценные иконы в храмах, и обворовывал их.

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Прокуратурой Житомирской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту совершения серии краж из храмов, сообщает «20 хвилин» со ссылкой на пресс службу прокуратуры Житомирской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее судимый 29-летний харьковчанин, не работающий, который временно проживает в Киеве, с помощью сети интернет подыскивал информацию о старинных церквях, выявлял, а затем похищал иконы, представляющие историческую ценность и антикварные вещи.

Злоумышленник на своем автомобиле выжидал, когда не было посторонних лиц, заранее приготовленными инструментами разрушал установленные на окнах металлические решетки, или замки на входной двери, проникал в помещение и похищал иконы.

Таким образом, в апреле он совершил две кражи в селе Пятигоры Тетиевского района Киевской области, похитив из Свято-Успенской церкви две иконы и из помещения религиозной общины храмовую икону и другие ценные вещи. В июне вор промышлял в селе Криловка Андрушевского района, обворовав Свято-Михайловскую церковь. На этот раз прихватил не только стоящие вещи, которые принадлежали религиозной общине, в частности, книгу «Апостол», металлический крест с распятием Иисуса Христа и личные вещи священника. Всего из сельских храмов злоумышленник похитил материальные ценности на 42,6 тысячи гривен.

Незаконные действия лица были квалифицированы по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Дело будет рассматривать Андрушевский районный суд. Публичное обвинение осуществляет прокуратура Житомирской области. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.