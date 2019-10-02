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Во время нападения на колледж в финском городе Куопио погибла гражданка Украины. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на украинское посольство в Финляндии и Исландии.

По сообщению второго секретаря посольства Дмитрия Гусева, девушка училась в колледже, где произошло нападение.

Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Накануне сообщалось, что в Финляндии ученик с мечом устроил массовую резню в колледже. Инцидент произошел в городе Куопио, Восточная Финляндия, в профессиональном колледже в торговом центре Herman. Сообщалось по меньшей мере о девяти пострадавших.


 
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