Прокуратура АР Крым получила информацию об очередной попытке вербовки гражданина Украины для шпионажа в пользу ФСБ.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года, во время пребывания на оккупационном «пункте пропуска» «Джанкой», был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ, которые заставляли его к негласному сотрудничеству в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Представители «спецслужб» заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членах Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и крымскотатарского батальона «Аскер».

Прокуратура автономии сообщает, в связи с тем, что лицо не совершило никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно обратилось к представителям правоохранительных органов автономии, в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины, будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.