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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет об отсутствии причин проводить в Украине расследование в отношении потенциального соперника президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена и его сына.

Об этом он сказал в интервью BBC .

«Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена (сына Джо Байдена, работавшего в совете директоров компании Burisma, деятельность которой расследуют украинские правоохранители, - ред.) в соответствии с украинским законодательством», - заявил Луценко.

Он отметил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына может начаться только в США.

«Это юрисдикция США», - пояснил экс-генпрокурор, добавив, что «вероятное хищение» в Burisma «произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета».

Луценко также заявил, что встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование в отношении Байденов в Украине.

«Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция. Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таков был мой ответ», - утверждает Луценко.

«Я ничего не могу делать (по делу - ред.), которое не связано с украинским законодательством», - добавил он.

Как сообщал ForUmБелый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.

Сейчас Джо Байден борется за право стать кандидатом Демократической партии против Трампа на выборах в 2020 году.
ForUm

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