Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов. Законопроект с соответствующим пунктом конгрессмены утвердили в четверг, 19 сентября, передает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Речь идет о законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

Согласно данному документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Теперь данный документ должен рассмотреть Сенат Конгресса, что запланировано на следующую неделю.

Напомним, Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.