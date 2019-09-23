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Вчера, 22 сентября, в Киеве полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили на Минском проспекте возле автомобиля четырех человек, когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В сторону спецназовцев сделали семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Троих из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.

С места происшествия изъяли стреляные гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего в полицейских. Трех правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними проводят следственные действия. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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