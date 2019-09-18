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У мужчины, который в среду угрожал взорвать мост Метро в Киеве, 3 месяца назад изымали 3 килограмма взрывчатки.

Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника, сообщает «Украинская правда».

«Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальные и, исходя из этого, планировали все свои действия», – отметил он.

По словам Крищенко, у мужчины тогда изъяли три килограмма взрывчатки и много других боеприпасов.

Напомним, в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

По данным источников в правоохранительных органах, «минером» оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данным СМИ, мужчина требовал «прекратить капитуляцию на Донбассе».
ForUm

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