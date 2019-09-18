Генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет 18 сентября совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара, произошедшего в ночь на 17 сентября в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это недопустимым проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.