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Российские пограничники, занимающиеся охраной морских биологических ресурсов, задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны также две шхуны. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море.

В ФСБ ранее рассказали, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун численностью в 45 человек совершил вооруженное нападение на работников пограничной службы, в результате три человека получили ранения.

Задержаны обе шхуны, их конвоируют в Находку.

Между тем в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп. Встреча в министерстве продлилась 1 час 15 минут, северокорейский дипломат не стал общаться с прессой.
ForUm

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