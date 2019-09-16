Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая сократила добычу примерно в два раза, может привести к военному конфликту. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на The Economist.

Отмечается, что из-за нападения, ответственность за которое взяли на себя поддерживаемые Ираном хуситы, один из крупнейших в мире заводов саудовской компании Saudi Aramco снизил добычу на 5,7 млн баррелей в стуки. Это является около 60% добычи Саудовской Аравии и 6% мировой добычи.

Также в США предполагают, что за атаками стоят не хуситы, а Ирак, поддерживаемый группировками Ирана.

В свою очередь Саудовская Аравия поддержала политику президента США Трампа в отношении Ирана, которая заключалась в максимальном давлении и должна была заставить Тегеран перестать поддерживать военизированные группировки.

Отметим, что возможности США на влияние Ирана ограничены, так как Тегеран уже находится под санкциями. Трамп не хочет втягивать Штаты в военный конфликт на Ближнем Востоке, и в связи с этим у главы США остается два варианта: пойти на это или ничего не делать. В случае если Трамп выберет второй вариант, его решения усилит беспокойство Эр-Рияде.

На данный момент для предотвращения конфликта достаточно было давление Трампа на Иран, но если Эр-Рияде решат, что на Белый дом нельзя полагаться для обеспечения безопасности страны, то принц Садуовской Аравии Мухаммед ибн Салман может начать действовать самостоятельно.

Напомним, 14 сентября, на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар.

Как сообщалось, два объекта компании на крупных месторождениях подверглись атаке с использованием дронов.

Позже госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные заводы, которые сократили добычу примерно в два раза.