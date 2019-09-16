Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника и заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого отряда Госпогранслужбы при получении ими неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, пограничники через подчиненных наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных жителей. За деньги они способствовали противоправному перемещении табачных изделий из Украины в Румынию.

Пограничников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения ими очередной части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.

Решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Черновицкого гарнизона, оперативное сопровождение – Управление внутренней и собственной безопасности Черновицкого пограничного отряда и управления военной контрразведки Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.