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Киевская прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что 29 августа 2019 мужчина позвонил на телефон спецлинии «102» и сообщил оператору о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса ст. Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства.

Правоохранители и пиротехники, которые выезжали место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Проведенными следственными действиями «минера» удалось установить.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Всего с начала года по уголовным производствам по фактам ложного сообщения о подготовке взрыва объявлено 19 подозрений. 17 уголовных производств направлено в суд, из которых 13 - с обвинительными актами, 3 - с ходатайствами о применении принудительных мер медицинского характера, 1 - с ходатайством о принудительных мерах воспитательного характера (в отношении несовершеннолетнего).
ForUm

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