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Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что вернется в Украину для участия в судебном процессе, сообщает 112 Украина.

«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность», - отметил он.

По словам вышинского, следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября, однако точное время возвращения в Украину он намерен определить после консультации с адвокатами и секретариатом суда.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.
ForUm

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