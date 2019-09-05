В Ровно 30 националистов организовали пикет против строительства храма УПЦ в честь прп.Серафима Саровского на улице Дачной.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, настоятель храма протоиерей Игорь Омелянчук получил на строительство все необходимые разрешения и документы, однако это не помешало националистам организовать пикет.

Депутат Ровенского городского совета от партии «Свобода» Ирина Пилипчук и глава сформированного по инициативе «Правого сектора» военизированного образования «Добровольческий украинский корпус» Роман Коваль выступили в качестве инициаторов и организаторов данной акции протеста.

«4 сентября в 11:00 начнется пикет строительства московской церкви по адресу городе Ровно, ул. Дачная, 19. Приглашаем присоединяться к акции всех небезразличных граждан», – написала Пилипчук на личной странице в Facebook.

Настоятель храма протоиерей Игорь Омелянчук рассказал, что подобную инициативу представительница партии «Свобода» проявляет не впервые.

«Ирина Пилипчук уже второй раз выводит людей под забор нашего строительства. Она местная жительница этого микрорайона, однако поддерживает ее инициативу совсем немного жителей: две-три семьи, ее родственники, сваты», – сообщил священнослужитель.

По его словам, анонс акции со страницы депутата городского совета подхватило несколько местных изданий, под материалами которых завязались перепалки между противниками и сторонниками строительства. Однако большое количество людей собрать на акцию протеста Пилипчук так и не смогла.

«Наша религиозная община решила проигнорировать этот пикет, потому что мы делаем все законно: есть необходимые разрешения и подготовлена вся документация на строительство церкви. Пусть их ложь, что они распространили, благодаря недобросовестным журналистам, будет на их совести, а мы с Божьей помощью выстоим», – прокомментировал ситуацию протоиерей Игорь Омелянчук.