Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы «избирательной комиссии Республики Крым», сообщает пресс-служба прокуратуры.

В воскресенье, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова должны состояться выборы депутатов в так называемый «государственного совета Республики Крым». Проведение указанного незаконного голосования обеспечивает председатель «избирательной комиссии Республики Крым», который 16 марта 2014 обеспечил проведение и незаконного «общекрымского референдума», которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова.

Сейчас в рамках уголовного производства голове «избирательной комиссии Республики Крым» сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск.

Таким образом, суд дал согласие на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности (in absentia), то есть при его фактическом отсутствии.

Прокуратура призвала крымчан не принимать участие в незаконных выборах на территории временно оккупированного полуострова, а также сообщать в правоохранительные органы Автономной Республики Крым о всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов.